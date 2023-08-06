Подмосковье 06 августа 2023, 15:14 Свыше 1,5 тысячи жителей Подмосковья посетили гастрономический фестиваль в Химках Пресс-служба администрации городского округа Химки

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Масштабный фестиваль еды состоялся в парке «Лукоморье» в микрорайоне Сходня в Химках. Более 1,5 тысячи жителей и гостей округа приняли участие в дегустациях редких фермерских продуктов, мастер-классах от шеф-поваров и творческих занятиях.

Представитель местного Совета депутатов Руслан Шаипов отметил, что на мероприятии гости попробовали осетинские пироги, бургеры и шашлыки от лучших производителей Москвы и Подмосковья.

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Также здесь можно попробовать мясные деликатесы, натуральный мёд из Богословского монастыря, итальянскую паэлью, настоящий узбекский плов, турецкие сладости, венские вафли и лучшие российские и европейские сорта сыра. Среди них — абсолютный чемпион мира, четырехкратный обладатель золотых наград — сыр из Сардинии с черным трюфелем», — добавил он.

Пресс-служба администрации городского округа Химки Пресс-служба администрации городского округа Химки Пресс-служба администрации городского округа Химки Пресс-служба администрации городского округа Химки Пресс-служба администрации городского округа Химки Пресс-служба администрации городского округа Химки Пресс-служба администрации городского округа Химки Пресс-служба администрации городского округа Химки

Для юных гостей организаторы подготовили мастер-классы по оригами и росписи гипсовых фигурок и аттракционы с мини-поездом. На главной сцене с концертными программами выступили латиноамериканские и российские исполнители.

«Подобные мероприятия притягивают и взрослых, и детей. Мы с коллегами по Совету депутатов также стараемся в них участвовать, ведь это отличная возможность пообщаться с горожанами в неформальной обстановке. Это позволяет нам из первых уст узнать мнение наших жителей по поводу организации подобных мероприятий и использовать эту информацию для того, чтобы разнообразить досуг химчан», — подчеркнул председатель Совета депутатов городского округа Сергей Малиновский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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