Подмосковье 18 июля 2023, 11:53 Свыше 1,5 тысячи жителей Подмосковья получили выплаты по уходу за инвалидами

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Свыше 1,5 тысячи жителей Подмосковья получают выплаты по уходу за инвалидами первой и второй группы. Поддержку установили в 2018 году.

Как рассказали в Мособлдуме, ранее выплата составляла около 20 тысячи рублей. Сейчас ее размер повысился и почти достиг 28 тысяч. По словам председателя комитета по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева, мерой поддержки пользуются 1525 человек.

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«Уход за инвалидами является физически и психологически сложной работой. Это ежедневный труд, равный средней продолжительности рабочего дня, поэтому для людей, ухаживающих за своими лежачими родственниками, мы и установили фиксированную выплату, причем повысив ее почти до 28 тысяч рублей», — отметил он.

Чтобы стать получателем выплаты, нужно быть жителем Подмосковья возрасте от 18 до 65 лет, не иметь официальной работы, медицинских противопоказаний и судимости. Кроме того, необходимо пройти курс обучения в «Школе родственного ухода» — они доступны в 30 учреждениях региона.

Курс состоит из теоретической и практической части. Участникам рассказывают о том, как организовать уход за инвалидом и обустроить для него комфортную и безопасную среду. Записаться на занятия можно в территориальном управлении соцзащиты населения Подмосковья в своем округе.

Оформить выплату можно через портал «Госуслуг» или в МФЦ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте взрослой поликлиники в Ивантеевке. Работы проведут в 2024 году.

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