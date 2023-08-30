30 августа 2023, 11:55
Свыше 1,5 тысячи умных камер начали следить за чистотой в Подмосковье
Искусственный интеллект помогает следить за чистотой в Подмосковье. Умные камеры научились выявлять граффити, мусор, ямы и многие другие нарушения порядка.
Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, оснащенные нейросетью камеры работают в 44 округах региона. Позже они появятся во всех муниципалитетах.
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«В 44 округах Московской области „умные“ технологии следят за чистотой дворов. В дальнейшем они заработают во всех муниципалитетах. Искусственный интеллект уже научился находить граффити, смет, листовки, мусор, ямы и нерабочие фонари», — сказала она.
Камеры выявляют нарушения, делают снимок и направляют его в администрацию округа и управляющую компанию. После этого факт нарушения подтверждают или опровергают, а затем — устраняют недостатки. Результат фотографируют и направляют модератору Главного управления содержания территорий.
«Сейчас более 1,5 тысячи камер „Безопасного региона“ следят за чистотой территорий. Проверки проводятся два раза в сутки», — добавила глава министерства.
Искусственный интеллект применяют в сферах транспорта, здравоохранения, образовании и многих других. До конца года в регионе внедрят еще несколько умных технологий.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Благоустройство
Искусственный интеллект
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