Подмосковье 16 февраля 2024, 16:56 Свыше 1,5 тысячи случаев самовольного занятия земельных участков устранили в Подмосковье с начала года МИО МО

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Свыше 1,5 тысячи случаев самовольного занятия земельных участков устранили в Подмосковье с начала года. Работы продолжают еще по 2,7 тысячи объектам.

Как рассказали глава Минимущества Подмосковья Наталья Адигамова, самовольное занятие участков — одно из самых частых нарушений в работе земельных инспекторов. С января больше всего самозахватов устранили в Богородском округе, Подольске и Кашире.

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«Так, с начала года самозахват устранили на 1571 участке, воспользовавшись услугой по перераспределению, в результате чего в местные бюджеты поступило 33,5 миллиона рублей», — сказала она.

Наталья Адигамова добавила, что всего в этом году самовольное занятие территорий в неразграниченной государственной и муниципальной собственности устранят на 6,2 тысячи участках.

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