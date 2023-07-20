Подмосковье 20 июля 2023, 13:17 Свыше 1,5 тысячи рейдов по соблюдению правил пожарной безопасности прошло в Подмосковье с начала года Комитет лесного хозяйства МО

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С начала года в Подмосковье было организовано 1648 патрулирований лесов. Они были направлены на пресечение нарушений правил пожарной безопасности.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, совместное патрулирование органов местного самоуправления, общественных организаций и волонтеров проводили при третьем, четвертом и пятом классах пожарной опасности.

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«С начала лета уже организовано 1648 таких патрулирований, в них приняли участие более 3500 человек», — рассказал Филимонов.

Он добавил, что в мероприятиях принимали участие 1845 представителей администраций округов, 505 волонтеров и 1202 представителя общественных организаций. Больше всего патрулирований провели в Балашихе, Воскресенске, Химках, Павловском Посаде и Щелкове.

Жителям напомнили, что при нарушениях правил пожарной безопасности в лесах в период противопожарного режима можно получить штраф в размере от 40 тысяч рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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