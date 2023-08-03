Подмосковье 03 августа 2023, 17:17 Свыше 1,5 тысячи многодетных семей Подмосковья получили земельные участки с начала года МИО МО

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Бесплатными земельными участками обеспечили 1543 многодетные семьи в Подмосковье с начала года. Большинство из них — в Щелкове, Орехово-Зуеве и Богородском округе.

Как рассказала глава Минимущества Подмосковья Наталья Адигамова, многодетные семьи региона продолжат обеспечивать бесплатными участками.

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«В течение июля администрации городских округов передали земельные участки еще 230 многодетным семьям региона. Общее количество семей с тремя и более детьми, которые в этом году получили земельные участки, составило 1543», — рассказала она.

Адигамова добавила, что за все время действия программы землю получили 34,8 тысячи семей. Лидерами среди округов по этой работе стали Щелково, Орехово-Зуево, Богородский, Подольск, Сергиев Посад, Серпухов, Раменский, Коломна, Пушкино и Дмитров.

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