Подмосковье 02 апреля 2024, 19:32 Свыше 1,5 тысячи ям ликвидируют к середине апреля в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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В городском округе Солнечногорск активно ведутся работы по ямочному ремонту дорог. По информации администрации округа, на сегодняшний день зафиксировано и оцифровано более 1,5 тысячи ям, которые планируется ликвидировать к 15 апреля.

Дорожные службы Солнечногорска сосредоточены на устранении аварийно-опасных участков в различных частях города, включая улицы Военный городок, Окружная, Бутырский тупик, а также подъездную дорогу к дому № 133 по улице Красная. Процесс ремонта включает в себя фрезерование ям, выравнивание краев, просушку и обработку битумной эмульсией, после чего происходит укладка асфальта.

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Уже выполнен ремонт на участках улиц Гражданская, Баранова и Красноармейская.

«В первую очередь работы проводим, где зафиксированы аварийно-опасные ямы», — отметила начальник управления благоустройства администрации Солнечногорска Татьяна Попова.

Для оперативного выявления проблемных участков используется специализированное программное обеспечение. Информация о ямах и выбоинах с точными координатами поступает как от патрулирования улиц сотрудниками администрации, так и от жителей через обращения в муниципалитет или на портал «Добродел».

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