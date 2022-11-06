Свыше 1,5 тысячи человек посетили музей «Горки Ленинские» в рамках Ночи искусств | 360°

Подмосковье 06 ноября 2022, 17:45 Свыше 1,5 тысячи человек посетили музей «Горки Ленинские» в рамках Ночи искусств

Читать 360tv в

Четвертого ноября более полуторы тысяч человек посетили музей-заповедник «Горки Ленинские» в рамках акции «Ночь искусств». Экскурсии, мастер-классы, концерт и иммерсивный спектакль проходили на четырех площадках музея.

Иммерсивный спектакль «Ожившие тени старой усадьбы» стал главным событием Ночи искусств в музее «Горки Ленинские». Таким образом организаторы акции хотели отдать дань уважения традиции усадебного домашнего театра.

Реклама

Для маленьких гостей работали две творческие мастерские, а в Южном флигеле усадьбы ребята занимались в мультипликационной студии «Я — режиссер».

Реклама

Для гостей всех возрастов в программе был представлен концерт стипендиатов фонда «Новые имена». Юные представители российского исполнительского искусства — Гавриил Николаев (домра), Рината Юсупова (домра), Константин Козырев (баян), Николай Иванилов (гитара), Максим Самсонов (балалайка) — представили программу, которую крайне редко можно услышать в исполнении народных инструментов.

Акция «Ночь искусств» познакомила аудиторию с жизнью подмосковных деревень и усадеб начала прошлого века.