Подмосковье 27 декабря 2022, 11:01 Свыше 1,5 тысячи аварийных деревьев убрали в лесах Подмосковья с начала года

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С начала года в лесах Подмосковья убрали более 1,5 тысячи засохших, больных и поврежденных деревьев. Их падение могло привести к травмам и гибели людей.

Аварийными деревьями считают те, которые могут упасть и причинить ущерб имуществу и людям. Как объяснил зампред правительства региона Георгий Филимонов, в этом году все устраненные опасные деревья были включены в план по просьбам жителей или лесничих. Всего было удалено 1569 объектов.

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«По действующему законодательству проводится уборка аварийных деревьев, которые находятся не далее 100 метров от населенных пунктов», — сказал он.

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По словам председателя Комлесхоза региона Олега Баженова, больше всего деревьев удалили в Ступине и Звенигороде — по 244, еще 235 убрали в Подольске и 205 — в Дмитрове.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых дорог в Подмосковье. Он отметил положительную оценку реализации новых объектов со стороны жителей.