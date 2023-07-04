Подмосковье 04 июля 2023, 11:15 Свыше 15 тысяч жителей Подмосковья прошли бесплатное повышение квалификации с начала года Министерство социального развития Московской области

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Жители Подмосковья могут повысить квалификацию и стать востребованными специалистами благодаря нацпроекту «Демография». С начала года этой возможностью воспользовались свыше 15 тысяч человек.

Как рассказала глава Минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева, свыше 15 тысяч жителей прошли переобучение по разным образовательным программам. Эту возможность предоставляют пенсионерам старше 50 лет, жителям предпенсионного возраста, мамам в декрете, безработным и молодым людям до 35 лет.

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Среди востребованных направлений по переобучению — кадровые службы, бухгалтерия, педагогика и программирование.

Условия участия можно узнать на портале «Работа в России». Сейчас там размещено около 140 образовательных программ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доплату к пенсии получат 70 тысяч жителей. Ее назначат тем, кто достиг 65-летнего возраста, не работает, живет в регионе свыше 10 лет, проживает один или вместе с другим пенсионером.

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