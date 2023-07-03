Подмосковье 03 июля 2023, 15:12 Свыше 15 тысяч пассажиров прокатились на теплоходе из Химок в Москву с начала лета

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Теплоход «850 лет Москвы» курсирует от Северного речного вокзала столицы до причала «Химки» и обратно каждый день. С начала лета он перевез более 15 тысяч пассажиров.

Первый рейс теплохода стартует от Северного речного вокзала в 9:00. Уже через полчаса речной трамвайчик доплывает до Химок. Он вмещает до 150 пассажиров и ежедневно делает восемь рейсов в каждую сторону.

«По воде можно отправиться в подмосковные Химки. Речная переправа через канал имени Москвы — это удобная альтернатива наземному и железнодорожному транспорту. Напрямую по воде можно сэкономить время», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Поездка стоит 150 рублей, при этом для детей до семи лет проезд бесплатный. Оплатить проезд можно по карте «Тройка» или банковской картой в кассе причала.

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