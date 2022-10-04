Свыше 15 тысяч программ для детей провели в библиотеках Подмосковья с начала года | 360°

Подмосковье 04 октября 2022, 12:59 Поделиться Telegram

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Viber Свыше 15 тысяч программ для детей провели в библиотеках Подмосковья с начала года

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Свыше 500 детей и подростков приняли участие в мероприятиях в библиотеках Подмосковья с начала года. Это конкурсы чтецов, творческие встречи и другие события.

Проведенные в библиотеках акции дали ребятам возможность проявить себя и показать свои таланты. Так, состоялся конкурс «Край моего сердца», неделя детской книги, «Библионочь» и другие мероприятия.

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Дети и подростки от шести до 14 лет посещали дневные лагеря в 71 учреждении области по программе «Лето в библиотеке». Они читали, играли и занимались творчеством.

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Работа с детьми продолжилась и с наступлением учебного года. Это просвещение школьников, приобщение их к здоровому образу жизни и развитие способностей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок школы в Бронницах и Солнечногорске. Андреевскую школу на 1164 места планируют запустить в октябре, а лицей на улице Льва Толстого в Бронницах на 800 учащихся отремонтируют к середине октября.

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