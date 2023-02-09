Подмосковье 09 февраля 2023, 16:55 Свыше 15 тысяч дворов Подмосковья обработали ото льда в январе

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Главное управление содержания территорий уделило особое внимание обработке улиц ото льда в январе. Проблема стала особенно актуальна из-за перепадов температур, рассказала глава ведомства Светлана Аипова.

За месяц коммунальные службы обработали свыше 18 тысяч мест. Это почти 15 тысяч дворов, 1,9 тысячи общественных пространств и 1111 внутриквартальных проездов.

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«В городских округах сейчас выполняют работы по очистке от наледи парковочных карманов и проездов. Задача — сделать это бережно, без вреда для покрытия», — сказала министр.

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Светлана Аипова рассказала, что коммунальщики подходят к работе ответственно, потому что качественная уборка обеспечивает безопасность жителей.

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