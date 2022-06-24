Свыше 15 тысяч домов отремонтировали в Подмосковье с 2014 года

В Подмосковье за последние годы успели провести капитальный ремонт уже больше 15 тысяч домов. На днях комитет Мособлдумы по строительной политике провел выездное заседание в Богородском, на котором обсудили дальнейшее развитие программы и те результаты, которых уже удалось достигнуть.

«С начала реализации региональной программы в Московской области в целом сложился эффективный механизм деятельности Фонда капитального ремонта. Также стабилизировалось законодательство в этой сфере. В целом итоги реализации программы можно оценить как успешные», — подчеркнул председатель комитета Игорь Коханый.

Программа по ремонту многоквартирных домов в Подмосковье на текущий момент остается самой масштабной по всей стране. Она уже расписана до 2049 года, в нее включено 44 тысячи домов.

С 2014 года в Московской области проведен капремонт в 15 тысячах МКД, заменено 12 тысяч лифтов в 3,8 тысячи МКД. Жилищные условия улучшены для 2,5 миллиона граждан.