Подмосковье 08 апреля 2024, 16:38 Свыше 15 тысяч человек посетили праздник в честь Международного дня птиц в парках Подмосковья Министерство культуры и туризма Московской области

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Праздник «Пернатые в парках» прошел более чем в 80 парках Подмосковья. Его приурочили к Международному дню птиц. Мероприятие посетили свыше 15 тысяч человек.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, гости парков поучаствовали в экопрогулках с профессиональными орнитологами. Они рассказали об особенностях поведения птиц. Кроме того, в рамках праздник прошел конкурс скворечников и состоялась акция кормления пернатых. Для посетителей организовали фотовыставки, мастер-классы и многое другое.

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«На мероприятии состоялись мастер-классы по декорированию скворечников и созданию съедобных кормушек. Помимо этого, гости смогли освоить новые навыки, благодаря занятию по росписи фигурок птиц из гипса», — рассказали в ведомстве.

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