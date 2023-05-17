Подмосковье 17 мая 2023, 16:07 Свыше 15 сообщений о потерявшихся в лесу жителях поступило в Комлесхоз Подмосковья с начала мая Комитет лесного хозяйства МО

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Диспетчерская служба Комитета лесного хозяйства Подмосковья получила свыше 300 звонков от жителей с 1 по 15 мая. Из них 17 были связаны с потерявшимися в лесу людьми.

Как рассказали в ведомстве, диспетчерская служба интегрирована в Систему-112. Она принимает информацию о пожарах, нарушениях лесного законодательства и других чрезвычайных ситуациях.

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«С 1 по 15 мая на горячую линию лесной охраны поступило свыше 300 звонков от жителей региона и 100 сообщений из системы 112, из них 17 — по потерявшимся в лесу», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

Он добавил, что жители также звонили по поводу уборки мусора и сообщали о местах возгораний.

В ведомстве напомнили, что сообщить о потерявшемся в лесу человеке можно по номеру 112. Информацию передадут лесничим и поисковым отрядам.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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