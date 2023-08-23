Подмосковье 23 августа 2023, 12:20 Свыше 15 многоэтажек поставили на кадастр в Подмосковье в июле

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В июле управление Росреестра по Московской области поставило на кадастровый учет 16 многоквартирных домов на 7138 квартир. Их общая площадь составляет более 500 тысяч квадратных метров.

Новое жилье получили более 7семи тысяч семей.

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«Государственный кадастровый учет в отношении многоквартирных жилых домов осуществляется в оперативные сроки для развития комфортной городской среды», — сообщила замруководителя управления Дарья Проникова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что проблему с обманутыми дольщиками в регионе решат до конца года.

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