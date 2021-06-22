Свыше 15 млн гостей посетили подмосковные парки с начала года

В Московской области благоустраивают существующие парки и создают новые зоны отдыха. Места для прогулок пользуются у жителей региона большой популярностью. С начала года парки посетили более 15 миллионов человек. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья.

Каждый год в Московской области появляются новые парки культуры и преображаются уже существующие.

«За время реализации программы „Парки Подмосковья“ в парках культуры и отдыха Московской области создано и обновлено более 3,5 тысячи парковых зон и элементов, которые наполняют парк и позволяют комфортно проводить время. Это входные группы с парковками, дорожки с освещением, обустройство водных объектов, спортивные и детские площадки, зоны тихого отдыха, фонтаны, экстрим-парки, аттракционы, туалеты», — уточнил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Он отметил, что с начала года подмосковные парки посетили более 15 миллионов человек. Этот показатель в 1,5 раза выше, чем за такой же период прошлого года.

Самыми популярными в Подмосковье стали парк «Пехорка» в Балашихе, парк Л. Н. Толстого в Химках, городской парк в Богородском округе, парк Раздолье в Одинцове.

«Наша задача — создать максимальный комфорт и заботу для жителей в парках. Для этих целей на территории Московской области действует регламент содержания парков», — добавил Хайкин.

Этот регламент включает в себя уборку урн три раза в день, регулярное обслуживание туалетов, устранение неисправностей элементов благоустройства. Парки убирают каждый день, а по выходным — два раза в день.

«Для того, чтобы получать обратную связь и мониторить запросы жителей, у нас работает инструмент чатов общественных советов парков. За 10 месяцев работы чатов удалось решить более 110 тысяч вопросов», — заключил Хайкин.