Свыше 1,5 миллиона человек посетили музеи Подмосковья с начала года | 360°

Подмосковье 23 сентября 2022, 11:42 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Свыше 1,5 миллиона человек посетили музеи Подмосковья с начала года

Читать 360tv в

Пресс-конференция главы Минкульутры Подмосковья Василия Кузнецова состоялась в ТАСС. На ней он рассказал об итогах года. Так, музеи региона посетили свыше 1,5 миллиона человек, а театры — 700 тысяч.

Василий Кузнецов рассказал, что регион активно привлекает молодежь в использование «Пушкинских карт». Так, их получили уже 276 тысяч человек. Министр отметил, что важно делать так, чтобы люди хотели посещать культурные учреждения Подмосковья.

Реклама

С начала года музеи региона посетили свыше 1,5 миллиона человек, а театры — 700 тысяч. Это на 26% больше, чем за такой же период прошлого года. Всего в области работают 26 театров. Осенью они поставят 900 спектаклей.

Реклама

Также жители и гости области часто отдыхают в парках. Их посетили около 41 миллиона человек в этом году. Это почти на 40% больше, чем годом ранее. Это стало возможно в том числе благодаря новому парковому стандарту, по которому в них проводят по 14 мероприятий в неделю.

Министр отметил, что Подмосковье старается развивать туристическую отрасль, для которой важно иметь план и стратегию. Ее цели — развить качество услуг и инфраструктуру, а также продвинуть туристический продукт. Когда стратегию реализуют, поток гостей в регионе увеличится минимум на 10%.

«Духовные, культурные ценности, сохранение и популяризация культуры — все то, вокруг чего строится работа нашей отрасли, — все это несет огромное значение, особенно в непростое время. Всегда, что бы ни происходило, искусство должно оставаться доступным и открытым для людей», — отметил Кузнецов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев посетил Звенигород после благоустройства исторического центра и поздравил жителей с 870-летием города.

0 0 0 0 0 0