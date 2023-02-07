Подмосковье 07 февраля 2023, 16:57 Свыше 1,5 миллиона пробирок для забора крови выпустили в Подмосковье за месяц

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На базе Научно-исследовательского инженерного института Подмосковья за месяц произвели свыше 1,5 миллиона вакуумных пробирок для забора венозной крови. В этом году предприятие планирует выпустить еще около 40 миллионов штук.

В институте производят изделия для нужд инженерных войск. Новое направление гражданской продукции было запущено два месяца назад, и благодаря поддержке Фонда развития промышленности был построен новый цех с современных оборудованием. Он помог привлечь свыше 400 миллионов рублей инвестиций.

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Заместитель генерального директора института по гражданской продукции Василий Шнякин рассказал, что пока линии работают не на полную мощность. Предприятие продолжает набор и обучение персонала.

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«Работа ведется в две смены, в каждую из которых производится 40 тысяч пробирок. В этом году планируем произвести 40 миллионов пробирок, а в 2024 году — около 70 миллионов. Это обещает покрыть около 10% потребности всей России», — добавил он.

Качество пробирок не уступает по качеству импортным аналогам, а его стоимость ниже на 25%. Производство позволит на 20% снизить необходимость в поставках из-за рубежа.

«Ряд отечественных производителей пробирок полностью используют сырье, оборудование и компоненты Китая. У нас же все компоненты и сырье российского производства. Мы используем только китайские реагенты. Отзывы о нашей продукции только положительные», — добавил Шнякин.

Пробирки будут использоваться в разных регионах России для взятия, транспортировки и обработки крови для анализа.

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