Подмосковье 07 июля 2023, 10:23 Свыше 15 километров теплопроводов проверили в Подмосковье ГКУ МО "МОС АВС"

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Сотрудники аварийно-восстановительной службы Подмосковья поучаствовали в семи комиссиях по проведению гидравлических испытаний на теплосетях. Тестирование провели на 18 километрах коммуникаций.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, испытания провели в Клину, Солнечногорске, Фрязине, Химках, Талдоме, Щелкове и Люберецах. Всего было проверено девять участков общей протяженностью 18 километров. Нарушений на них не обнаружили.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион перейдет на новую схему газового обслуживания с 2024 года. Этими вопросами будет заниматься «Мособлгаз».

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