Подмосковье 20 июля 2023, 14:11 Свыше 15 километров Можайского шоссе отремонтируют в Одинцове Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

Дорожные службы Подмосковья начали ремонт участка Можайского шоссе в Одинцове. Покрытие обновят на 15 километрах дороги от развязки с трассой М-1 «Беларусь» до села Жаворонки.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, ежедневно на Можайском шоссе проезжает свыше 40 тысяч машин. Оно связывает несколько округов, по нему можно проехать к Минскому шоссе и трассе М-1, селам и деревням, а также к социальным объектам. Ремонт сделает проезд по дороге безопаснее и комфортнее для жителей и гостей Одинцова.

Реклама

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».