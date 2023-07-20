20 июля 2023, 14:11
Свыше 15 километров Можайского шоссе отремонтируют в Одинцове
Дорожные службы Подмосковья начали ремонт участка Можайского шоссе в Одинцове. Покрытие обновят на 15 километрах дороги от развязки с трассой М-1 «Беларусь» до села Жаворонки.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, ежедневно на Можайском шоссе проезжает свыше 40 тысяч машин. Оно связывает несколько округов, по нему можно проехать к Минскому шоссе и трассе М-1, селам и деревням, а также к социальным объектам. Ремонт сделает проезд по дороге безопаснее и комфортнее для жителей и гостей Одинцова.
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.
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