Подмосковье 23 апреля 2024, 15:54 Свыше 15 километров дорог отремонтируют в Воскресенске к осени Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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В городском округе Воскресенск идет ремонт на трассе Муромцево — Городищи. Новое асфальтовое покрытие уложат на отрезке в 6,5 километра.

В общей сложности в Воскресенском городском округе планируется отремонтировать 16 километров автодорог. Работы начались в текущем месяце, а завершатся к осени. Ремонт осуществляется в рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги».

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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