Свыше 14,5 км дорог отремонтируют в Луховицах в 2020 году

В план ремонта на 2020 год в городском округе Луховицы вошло 14,5 км асфальтовых и щебневых дорог. При этом внимание будет уделено как центру, так и отдаленным населенным пунктам — селам и деревням. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Заместитель главы городского круга Луховицы Александр Носов уточнил, что в поселке Красная Пойма, по улице Лесная, отремонтируют более километра асфальтобетонного покрытия. Там же будет приведен в порядок подъезд к четвертой ферме, так как сейчас дорога находится в плачевном состоянии, а по ней жители и гости округа ездят к роднику за водой.

«Очень активно приняли участие в голосовании за ремонт дорог жители поселка Астапово. Дорога по улице Лукина, от дома № 1 до дома № 6, и по улице Потапова, от дома № 1 до дома № 44, первая в нашем списке. В Астапове будет отремонтирован почти один километр дороги. В поселке Белоомут, по улице Зеленой, почти 1,5 километра будет отремонтировано», — добавил Александр Носов.

Источник фото: администрация городского округа Луховицы

Кроме того, замглавы Луховиц пообещал завершить строительство щебневой дороги по улице Луговой в Луховицах, она будет выходить к новому храму Казанской Божией Матери. «Эту дорогу сделаем кольцевой. Жителям будет удобно пользоваться ей, заезжая с противоположных сторон», — пояснил Александр Носов.

По словам Носова, расставляя приоритеты в работе, власти ориентировались на наиболее востребованные участки дорог и пожелания жителей. «Как только завершится подготовка документов, начинаем проводить конкурсные процедуры, чтобы при наступлении благоприятных погодных условий приступить к работе», — сделал акцент заместитель главы городского округа.

Источник фото: администрация городского округа Луховицы

Дорожный ремонт проведут и в небольших населенных пунктах муниципалитета. В деревне Головачево, по улицам Мира, Фруктовой, Вишеневой, в селе Матыра, по Заречной, в Дединове, по Октябрьской, и в других населенных пунктах.

В Луховицах также есть участки, которым требуется срочный ремонт. Свыше 480 метров дороги обновят по улице Карла Маркса, 1,5 километра — по улице Проскунина, 1,3 километра — по улице Набережная, 600 метров — по 50 лет Октября.

Источник фото: администрация городского округа Луховицы

Глава городского округа Владимир Барсуков назвал план по ремонту 14,5 километра дорог серьезным. «За пять лет нашей работы уже более миллиарда рублей вложено в областные и муниципальные дороги. Делаем все возможное для того, чтобы наши жители видели перемены к лучшему», — заверил Владимир Барсуков и призвал жителей активно голосовать на портале «Добродел», выбирая дороги, которые нужно сделать в первую очередь.

Жительница Луховиц Ольга Сысоева положительно оценила случившиеся изменения. «За последние несколько лет в Луховицах сделали почти все дороги. Ко мне родственники из Рязани приезжают и удивляются, что в нашем маленьком муниципалитете такой порядок! Спасибо всем, кто трудится над этим», — сказала Ольга Сысоева.

Источник фото: администрация городского округа Луховицы

В 2020 году в Московской области запланировано отремонтировать более 1,8 тысячи дорог протяженностью свыше 2,1 тысячи километров. Из них более 420 региональных дорог длиной порядка 1,5 тысячи километров и более 1,3 тысячи муниципальных дорог длиной около 670 километров.