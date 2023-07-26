Подмосковье 26 июля 2023, 13:34 Свыше 142 тысяч звонков поступило от жителей Солнечногорска в Систему-112 с начала года Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Читать 360tv в

Жители Солнечногорска свыше 142 тысяч раз воспользовались региональной Системой-112 с начала года. Больше всего обращений поступило в адрес скорой медицинской помощи.

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Операторы Единой дежурно-диспетчерской службы Солнечногорска обработали более 142 тысяч вызовов за прошедшие семь месяцев. При этом 29 тысяч обращений касались медицинской помощи.

Реклама

Жители Подмосковья чаще всего обращаются за экстренной помощью через телефонный номер 112, на 2-м месте — СМС-сообщения. Также заявления поступают через Skype, систему «Эра-глонасс» и чат-бот в Telegram.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам округов внимательно относиться к обращениям жителей по разным вопросам.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».