Подмосковье 05 апреля 2024, 09:48 Свыше 140 жителей Балашихи привились от клещевого энцефалита с начала года Unsplash

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В поликлиниках Балашихи можно сделать прививку от клещевого энцефалита. Около 150 жителей уже вакцинировались с начала года.

Сделать прививку от клещевого энцефалита можно в поликлинике по месту прикрепления. В наличии две вакцины: «Клещ-Э-Вак» и «ЭнцеВир».

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По словам врачей, Балашиха не относится к районам, где водится инфицированный клещ. Однако в 2023 году зафиксирован один случай клещевого энцефалита и три болезни Лайма. Всего в прошлом году к врачам за помощью после укуса клеща в Балашихе обратились почти 800 человек.

«При укусе надо сразу же обратиться в травмпункт или приемное отделение стационара, где врач извлечет паукообразное и обработает место укуса. Желательно клеща сдать в лабораторию, чтобы удостовериться, что он не является переносчиком инфекционных заболеваний. Пока будут проводить анализ, пациенту следует обратиться к терапевту или инфекционисту для наблюдения за состоянием здоровья», — рассказала эпидемиолог Балашихинской больницы Алина Алиева.

Если вы делаете плановую прививку, тогда перерыв между первой и второй вакциной составит от одного до семи месяцев. Через год необходимо сделать ревакцинацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал старт строительству больницы в Балашихе.

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