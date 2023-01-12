Подмосковье 12 января 2023, 17:49 Свыше 140 рабочих привлекли к строительству масштабного лицея для айтишников и инженеров в Истре

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Первый замминистра стройкомплекса Подмосковья Константин Лапин проверил ход строительства технологического лицея имени В. И. Долгих в Истре. В состав лицея войдут школа на 960 учащихся, детский сад на 320 малышей, стадион с трибунами на 500 зрителей, детские игровые и спортивные площадки, а также корпус для проживания преподавателей.

«На объекте задействованы более 140 человек и 5 единиц техники. Работы ведутся в несколько смен. На здании детского сада тепловой контур закрыт, ведутся фасадные, кровельные работы, монтаж систем отопления и вентиляции», — сообщил Константин Лапин.

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Он также отметил, что на здании школы продолжается кладка наружных стен и монтаж наружных инженерных сетей.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил проработать возможность досрочного завершения работ на объекте. Технологический лицей откроют в Истре в 2024 году. Это будет новый образовательный кластер инженерно-технического профиля Подмосковья, где после конкурсного отбора смогут обучаться талантливые ребята.

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