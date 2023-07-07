Подмосковье 07 июля 2023, 13:19 Свыше 140 птицезащитных устройств на ЛЭП установили на севере Подмосковья Россети Московский регион

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Сотрудники «Россетей» установили 143 птицезащитных устройства на воздушных линиях на севере Подмосковья. Они препятствуют посадке на опоры ЛЭП в местах, где животные могут отрицательно повлиять на их работу. Сооружения безопасны и выполнены в виде травмобезопасных стержней.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, защита необходима из-за частых случаев пробоев гирлянды. Длина шипов варьируется в зависимости от размера птиц, которые обитают в месте установки устройств.

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Шипы помогают защитить животных и обеспечить качественную подачу электроэнергии потребителям.

Глава министерства Александр Самарин добавил, что программу по установке птицезащитных устройств реализуют на севере Подмосковья с 2015 года. Ранее их разместили на территориях у заказника «Журавлиная родина» в Талдоме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион перейдет на новую схему газового обслуживания с 2024 года. Этими вопросами будет заниматься «Мособлгаз».

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