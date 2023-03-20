20 марта 2023, 17:05
Свыше 140 незаконных изменений условий госконтрактов пресекли в Подмосковье с начала года
Сферу закупок в Подмосковье контролирует Мособлконтроль. С начала года он пресек 143 случая незаконного изменения условий госконтрактов.
Осуществление закупок регламентирует федеральный закон № 44. В нем содержатся все основания для изменения условий контрактов. С начала года правила пытались нарушить 143 раза, чаще всего это были увеличение цен на товары и услуги.
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