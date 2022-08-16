Свыше 140 миллионов выделили на капремонт многоквартирных домов в Бронницах в 2022 году

В Бронницах в текущем году запланировано отремонтировать 26 МКД, в том числе обновить кровли в пяти многоквартирных домах, фасады в двух МКД, инженерные системы в 15 домах. Работы проведены уже в 22 МКД, сообщили в пресс-службе МинЖКХ Подмосковья.

«В 2022 году капитально отремонтировано уже порядка 1900 МКД. Заменены около 420 лифтов, отремонтировано порядка 200 фасадов и 400 кровель. Работы проходят в соответствии с графиками производства работ», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

В 2021 году на территории Подмосковья были капитально отремонтированы 2500 многоквартирных домов. В 2022 году в регионе планируют произвести ремонт 3757 домов, уточнили в МинЖКХ.

«В рамках трехлетнего плана будет проведен ремонт порядка 8 тысяч домов. Срок окончания действия договоров — 30 декабря 2022 года», — сказал генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

В Подмосковье продолжается обновление объектов здравоохранения. Особое внимание уделяют ремонту стационаров, сообщил губернатор Андрей Воробьев.