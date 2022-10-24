Свыше 140 лежачих полицейских установили на дорогах Подмосковья с начала года | 360°

24 октября 2022, 21:43
Свыше 140 лежачих полицейских установили на дорогах Подмосковья с начала года
На 90 региональных дорогах Подмосковья установили более 140 лежачих полицейских с начала года. По сообщению МТДИ, работы провели в рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги».
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«Мы устраиваем искусственные неровности для принудительного снижения скорости на участках, расположенных рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах, где водители регулярно превышают скоростной режим, например, на нерегулируемых перекрестках», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
Министр уточнил, что сейчас в регионе уже установили больше 140 искусственных неровностей на 90 дорогах в 25 округах, это составляет почти 80% от общего запланированного объема на 2022 год.
Наибольший объем работ провели в Серпухове и Истре. Также лежачие полицейские появились в Ивантеевке, Люберцах, Луховицах, Наро-Фоминске, Рузе, Реутове, Ногинске и других городах.
Всего до конца года на региональной сети будет обустроено около 200 искусственных неровностей, уточнили в Минтрансе региона.
Дороги
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