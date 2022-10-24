Свыше 140 лежачих полицейских установили на дорогах Подмосковья с начала года | 360°

Подмосковье 24 октября 2022, 21:43 Свыше 140 лежачих полицейских установили на дорогах Подмосковья с начала года пресс-служба Министерства транспорта Московской области

Читать 360tv в

На 90 региональных дорогах Подмосковья установили более 140 лежачих полицейских с начала года. По сообщению МТДИ, работы провели в рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги».

Реклама

«Мы устраиваем искусственные неровности для принудительного снижения скорости на участках, расположенных рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах, где водители регулярно превышают скоростной режим, например, на нерегулируемых перекрестках», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Министр уточнил, что сейчас в регионе уже установили больше 140 искусственных неровностей на 90 дорогах в 25 округах, это составляет почти 80% от общего запланированного объема на 2022 год.

пресс-служба Министерства транспорта Московской области

Наибольший объем работ провели в Серпухове и Истре. Также лежачие полицейские появились в Ивантеевке, Люберцах, Луховицах, Наро-Фоминске, Рузе, Реутове, Ногинске и других городах.

Всего до конца года на региональной сети будет обустроено около 200 искусственных неровностей, уточнили в Минтрансе региона.