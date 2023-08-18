Подмосковье 18 августа 2023, 08:15 Свыше 140 километров тепловых сетей подготовили к отопительному сезону в Солнечногорске пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Уже 145 километров тепловых сетей подготовили к новому отопительному сезону в Солнечногорске. Работы проводят на всех коммунальных объектах округа.

Сегодня к зиме подготовили 52 котельные, 40 водозаборных узлов и 16 очистных сооружений в Солнечногорске. В работе сейчас находятся еще 12 котельных, 18 водозаборных узлов и шесть очистных сооружений.

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«Подготовка к отопительному сезону — важнейшая часть работы всех коммунальщиков. Это не только котельные, но и многоквартирные дома, центральные тепловые пункты, подстанции, газопроводы и все виды сетей», — отметила руководитель отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Олеся Тыщенко.

Все коммунальные объекты будут готовы к 15 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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