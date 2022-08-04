Свыше 140 фермерских ярмарок пройдет в Подмосковье в августе

В июне и июле в Московской области было проведено 272 ярмарки. Самыми большими и посещаемыми оказались уличные торговые ряды в Лотошино, Балашихе и Шаховской.

В августе в городских округах Подмосковья организуют еще 146 сельскохозяйственных и тематических ярмарок. Свою продукцию здесь представят фермерские и монастырские хозяйства, малые предприниматели из разных регионов России. Жители часто покупают на таких базарах овощи, фрукты и ягоды, фермерские сыры, мясные и хлебобулочные изделия, а также орехи, сухофрукты, кондитерскую продукцию, чай, мед и другие товары.

С начала лета в Подмосковье уже состоялись почти три сотни разных ярмарок.

«Самые крупные и посещаемые прошли в Лотошино, Балашихе и Шаховской. Именно в этих регионах сложились хорошие традиции уличной торговли, у ярмарок очень удобное расположение, поэтому местные жители приходят туда с большим удовольствием», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

В некоторых городских округах фермерские базары стали культурным явлением. Например, село Лотошино на протяжении долгого времени было известно как торговое и сегодня наряду с традиционными там проводят даже тематические ярмарки, приуроченные к различным знаменательным датам. В таких мероприятиях часто принимают участие местные ремесленники, художники и творческие коллективы.

С полным расписанием ярмарок, которые пройдут в августе, можно ознакомиться здесь.