Подмосковье 16 февраля 2024, 16:06 Свыше 140 дошкольников приняли участие в лыжной гонке в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Лыжные соревнования «Снежинка» прошли в Химках среди воспитанников 30 детских садов. Ребята преодолели дистанцию 800 метров.

Победителем состязаний стала команда дошкольного отделения школы № 1 «Ромашка». Второе место занял детский сад «Рябинушка», а бронза досталась «Золушке».

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«Традиционно турнир прошел на высшем уровне. Погодные условия подвели, был сильный снегопад, но дети и родители остались довольны. Ребята показали отличные результаты», — рассказал директор спортшколы по зимним видам спорта Александр Ручкин.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Всем участникам вручили грамоты, а победителям кубки.

«Ребятам прививают любовь к спорту и привлекают их к здоровому образу жизни. Радостно видеть, что в этом году к турниру присоединилось такое большое количество участников», — отметил заместитель председателя Совета депутатов Александр Дряннов.

Лыжный турнир среди дошкольников проходит в Химках уже в 9-й раз.

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