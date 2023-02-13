Подмосковье 13 февраля 2023, 11:44 Свыше 1,4 тысячи машин задействовали для уборки снега в Подмосковье в выходные

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В минувшие выходные в Подмосковье прошел сильный снегопад — за два дня выпало до 20% месячной нормы осадков. С последствиями стихии борются коммунальные службы — для этого было выделено 1400 машин. Об этом сообщили в Главном управлении содержания территорий.

Коммунальщики приступили к уборке как с помощью техники, так и вручную. Были очищены входные группы, пешеходные зоны и внутриквартальные проезды.

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Глава ведомства Светлана Аипова рассказала, что к 14 февраля высота сугробов в Подмосковье может достигнуть 40 сантиметров. За изменениями погоды ежедневно следят, чтобы оперативно ставить задачи коммунальным службам.

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«В эти выходные ежедневно было задействовано более 1400 единиц техники и 15 400 специалистов комплексной уборки. Утром понедельника работа продолжается — к расчистке территорий приступили 591 трактор для прометания, 152 трактора, которые обрабатывают пространства ПГМ, задействовано 255 погрузчиков и 88 самосвалов для вывоза снега», — сказала она.

Светлана Аипова добавила, что 36 округов находятся в зеленой зоне по качеству выполненных работ, а те муниципалитеты, которые отстают, держат на контроле.

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