Подмосковье 28 декабря 2023, 15:43 Свыше 1,4 тысячи дольщиков восстановили в правах в Химках в 2023 году Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Проблемы 1,4 тысячи обманутых дольщиков решили в Химках в 2023 году. На днях глава Химок вручил ключи от квартир в достроенных жилых комплексах «Белый город» и «Митино Дальнее».

Жилые комплексы расположены в деревнях Николо-Черкизово и Брехово, которые присоединили к Химкам в начале 2023 года. Всего ввели в эксплуатацию 72 дома. Администрация округа посодействовала в ускорении сроков сдачи квартир. Дмитрий Волошин вручил ключи 13 семьям.

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«Мы максимально, насколько это было возможно, ускорили темпы строительства. После выдачи ключей наш с вами путь только начинается. Мы будем вам помогать абсолютно во всем на протяжении всех тех лет, которых вы будете жить в этом комплексе. Потому что вы — наши жители, мы вас любим, уважаем, ценим», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Восемь корпусов ввели в эксплуатацию в жилом комплексе «Митино Дальнее». Заехать в свои квартиры смогут 868 дольщиков.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

«Когда нас передали Химкам, мы очень обрадовались. Сразу почувствовали разницу. Уровень решения вопросов совершенно другой. Очень хорошая команда администрации», — отметила дольщик жилого комплекса «Митино Дальнее» Лариса Самойлюченко.

Дольщики жилого комплекса «Белый город» ждали свои квартиры восемь лет. Строительство возобновили в 2021 году. Сейчас дома полностью готовы к заселению. Новоселье отметят 554 дольщика.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что вовлечение имущества в оборот — важная задача для экономики.

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