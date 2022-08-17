Свыше 14 тысяч жителей Подмосковья установили счетчики с дистанционной передачей данных

«Россети» установили свыше 14 тысяч счетчиков электричества с функцией дистанционной передачи данных для жителей Подмосковья за полгода. Об этом сообщили в региональном Минэнергетики.

Как напомнил глава министерства Александр Самарин, обязанность по установке и обслуживанию счетчиков в частных домах и организациях перешла к сетевым компаниям в 2020 году. Их замену проводят бесплатно по плану. Сменить счетчик также можно по желанию потребителя при истечении срока эксплуатации, поломке или выходе из строя.

Умный счетчик, который может передавать данные удаленно, экономит время потребителей — им больше не нужно делать это самостоятельно. Подать заявку на замену прибора учета можно в личном кабинете «Россетей».

Ранее губернатор Андрей Воробьев обсудил развитие электросетей Подмосковья с главой компании Андреем Рюминым. Они встретились на Петербургском международном экономическом форуме.