Подмосковье 07 марта 2024, 16:41 Свыше 14 тысяч уличных светильников обновят в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Новые опоры освещения начали устанавливать в Сходне и Новых Химках. Всего обновят свыше 14 тысяч светильников и 260 пунктов питания.

Около двух тысяч светильников заменят в Сходне. Также установят свыше 50 щитов управления. Работы ведутся на 82 улицах. Аварийные опоры демонтируют в Новых Химках, вместо них поставят новые. Замене подлежат свыше трех с половиной тысяч светильников.

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«Система наружного освещения — это своего рода цифровой каркас для создания „Умного города“, а программная платформа, устанавливаемая в рамках проекта, позволит использовать различные модули для повышения качества жизни горожан. В программную платформу могут быть интегрированы такие модули как „Контроль и обращение с твердыми бытовыми отходами“, „Метео и экологические посты“, „Умные пешеходные переходы“, „Мониторинг транспортных потоков“ и другие модули направленные на повышение качества жизни», — рассказал директор по информационным технологиям Михаил Михелев.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Отслеживать работу системы освещения будет ситуационный центр, чтобы вовремя отслеживать отключения. Все работы завершат к сентябрю 2024 года.

Проект по модернизации уличного освещения в Химках победил в Национальном конкурсе GPM Awards Russia 2023 в номинации «Устойчивые города и населенные пункты».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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