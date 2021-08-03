Свыше 14 тысяч предложений об улучшении образования сделали жители Подмосковья за 3 недели

Единый центр сбора наказов для программы «Подмосковье — территория перемен» за три недели получил более 123 тысяч разных предложений. Из них 14,5 тысячи касаются образования, рассказала член думского комитета по образованию и науке, региональный координатор проекта «Новая школа» Лидия Антонова.

«Образование Подмосковья входит в пятерку лучших в стране: по числу школ в топ-500 и по числу победителей и призеров олимпиад, по количеству школ и по конкурентоспособности выпускников. Тем не менее проблем еще хватает — в первую очередь из-за быстрого демографического роста в регионе. Благодаря усилиям губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, работе регионального правительства мы строим новые школы, детские сады. Постоянное улучшение материальной базы системы образования — одна из наших важнейших целей. Это, кстати, хорошо видно по количеству наказов жителей, в которых они говорят именно об этом», — сказала Лидия Антонова.

Она отметила, что сейчас одни из основных задач — развитие школьного и дошкольного образования и улучшение качества преподавания.

«Совместно с правительством Московской области мы стремимся решить проблему нехватки мест в образовательных учреждениях: за пять лет по проекту партии „Новая школа“ уже построено 112 школ. Планируется построить еще 154 учреждения на более чем 121 тысячу мест», — уточнила парламентарий.

По ее словам, ликвидация второй смены в школах — это задача, которая найдет свое отражение в программе «Единой России», которая запустила этот проект. Пока во вторую смену в области учатся более 50 тысяч детей. Сложнее всего дела обстоят в Лыткарине, Ивантеевке, Котельниках и Волоколамском городском округе. Поэтому на этих территориях строительство начнется в первую очередь.

Отдельно Антонова затронула тему детских садов. За пять лет в Подмосковье открылось 137 новых садиков. В ближайшие пять лет проблему нехватки мест для детей в садах должны решить окончательно.

«В Московской области планируется построить к 2025 году 150 детских садов на более чем 30 тысяч мест. Чаще всего запрос на строительство новых дошкольных учреждений поступает от жителей Балашихи, Красногорска, Мытищ, Подольска, Химок, Одинцовского и Ленинского городских округов», — уточнила Лидия Антонова.

Она добавила, что жители региона также обращают внимание на необходимость привлекать новые кадры в школы и сады, увеличивать зарплату воспитателям и учителям, сокращать бюрократическую нагрузку.

«Мы получаем большое количество предложений, а вместе с тем и потенциальных решений самых важных и сложных задач. <…> Мы их слушаем и слышим, поэтому самые важные, актуальные инициативы войдут в итоговую редакцию стратегии развития региона „Подмосковье — территория перемен“», — заверила она, подчеркнув, что все основные предложения в этой сфере будут взяты на контроль, а затем воплощены в жизнь.