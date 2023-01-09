Подмосковье 09 января 2023, 18:00 Свыше 14 тысяч дворников вышли на уборку улиц Подмосковья в период праздников

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Главное управление содержания территорий подвело итоги работы в период праздников. Чистоту и порядок помогали контролировать дежурные от коммунальных служб, инспекторы и камеры с искусственным интеллектом. Глава ГУСТ Светлана Аипова сообщила, что в дни осадков улицы региона чистили 14 тысяч человек и 1,2 тысячи единиц техники.

«В дни отсутствия ледяных дождей и снежных циклонов, чистоту поддерживали более 11 тысяч дворников и более 760 единиц уборочной техники. За время новогодних праздников было проверено состояние более пяти тысяч территорий», — добавила она.

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Во время осадков улицы чистили, обрабатывали ото льда и отводили воду при подтоплениях. По словам Светланы Аиповой, лучше всего эту работу провели в Одинцове, Пушкино, Красногорске, Мытищах, Балашихе и других округах. Худшие результаты показали Подольск, Люберцы, Ленинский, Орехово-Зуево и другие.

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«Критерии оценки были следующими: процент выхода техники, напомню, что нормативным считается свыше 80%, работа в чат-боте ТКО по вывозу мусора, выполнение плановых работ в СКПДИ и отработка замечаний по содержанию от инспекторов», — сказала она.

Также во время праздников в Подмосковье продолжала работать система «Безопасный регион», чат-бот ТКО и ЦУР.

Ранее губернатор сообщил, что в 2023 году на дороги Подмосковья выйдут свыше 1,3 ысячи новых автобусов. Кроме того, регион закупит 130 дорожных машин.