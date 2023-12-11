Подмосковье 11 декабря 2023, 17:49 Свыше 14 тысяч дворников и 1,3 тысячи машин вывели на уборку снега в Подмосковье в понедельник ГУСТ МО

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Коммунальные службы Подмосковья продолжают расчищать улицы и дворы от снега. К уборке в понедельник приступили более 14 тысяч дворников.

«С 5:00 к уборке приступили 14 125 специалистов коммунальных служб. Основной задачей было очистить входные группы и пешеходные дорожки перед началом рабочего дня. Также на линии выехали 1 290 машин», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Светлана Аипова.

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Тракторы помогают быстро промести внутриквартальные проезды и подъезды к контейнерным площадкам, погрузчики собирают снег, а самосвалы вывозят его с территорий.

Борьба с последствиями снегопадов в Московской области остается в «зоне особого внимания». На это указал губернатор Андрей Воробьев на совещании с зампредами.