Подмосковье 04 мая 2023, 14:47 Танцевальный и музыкальный фестивали стартовали в Подмосковье АНО "МосОблПарк"

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Марафон «На одной волне» стартовал в Подмосковье 29 апреля в 13 городских округах, а 1 мая в Красногорске и Одинцове начался фестиваль «Город танцует в парках». Их посетили свыше 14 тысяч человек.

Как рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина, в ходе фестиваля «На одной волне» в 13 округах выступили кавер-группы. Их послушали свыше 12 тысяч жителей.

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«Второй фестиваль — танцевальный. Он стартовал в Красногорске и собрал почти две тысячи человек. Выступления танцевальных коллективов продолжатся до осени на других площадках. Уверена, что каждый сможет найти себе досуг в Подмосковье и на предстоящие праздники», — добавила она.

Музыканты будут выступать каждые выходные до 2 сентября, а танцевальные коллективы-победители поучаствуют в гала-концерте 3 сентября.

Глава Минкультуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов рассказал, что старт проектов прошел успешно несмотря на холодную погоду. В ближайшее время концерты также пройдут в Богородском округе, Одинцове, Можайске, Рузе, Клину, Зарайске, Котельниках, Луховицах, Наро-Фоминске и Чехове. Еще три танцевальных мероприятия проведут в Дубне, Дмитрове и Сергиевом Посаде.

«Мы получили теплый отклик от жителей и видим интерес к новым мероприятиям. Будем собирать обратную связь и дальше», — сказал он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников.

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