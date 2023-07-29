Подмосковье 29 июля 2023, 12:28 Свыше 14 тысяч человек посетили отделения Лыткаринского историко-краеведческого музея с начала года Антон Шаманин

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С начала года историко-краеведческий музей и городской Интерактивный оптический центр в Лыткарине посетили более 14 тысяч человек. Из них 5,5 тысячи — это гости из Москвы, Подмосковья, Перми, Твери, Нижнего Новгорода, Ржева, Пскова и Карелии.

«С каждым годом количество посетителей нашего музея растет. Это невероятное ощущение, когда ты получаешь удовлетворение от своей работы», — рассказала директор музея Надежда Голубева.

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Главное здание музея — усадьба «Лыткарино» — открылось в 2021 году после 10-летней реставрации. В ноябре 2017 года на территории Лыткаринского завода оптического стекла открыли Интерактивный оптический центр «Лыткарино» с обсерваторией для школьников.

В мае 2021 года в центре создали цифровой планетарий на 65 мест. Он является самым большим и современным планетарием Московской области. В прошлом году образовательная программа учреждения получила грант Президентского фонда культурных инициатив.

Музей организовывает бесплатные ознакомительные экскурсии. Ближайшая состоится 1 сентября. Также в учреждение можно попасть без оплаты по «Пушкинской карте».

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