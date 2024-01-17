Подмосковье 17 января 2024, 14:53 Свыше 14 тысяч человек посетили лыжни в парках Подмосковья за неделю Пресс-служба министерства благоустройства Московской области

Читать 360tv в

Подмосковные лыжни посетили более 14 тысяч человек за неделю с 8 по 14 января. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

Министр благоустройства Михаил Хайкин напомнил, что в парках и лесопарках региона подготовили 52 лыжные трассы. 21 из них — до километра, остальные длиннее. Например, в парке имени Ларисы Лазутиной протяженность трассы составляет 17,5 километра, а в Кузьминском лесопарке — 5,3 километра. Необходимый инвентарь можно арендовать на месте.

Реклама

В министерстве также отметили, что 10 новых лыжных трасс сделали по программе губернатора «Парки в лесу».

В прошлом году в Подмосковье провели работы по благоустройству 59 общественных территорий, о чем сообщал губернатор Андрей Воробьев. Среди них 15 пешеходных зон и площадей, 16 скверов, 13 парков и 6 набережных. На 2024 год запланировано благоустройство 54 общественных территорий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».