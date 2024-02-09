Подмосковье 09 февраля 2024, 11:12 Свыше 1,4 миллиона детей прошли профосмотры в Подмосковье в 2023 году пресс-служба министерства здравоохранения МО

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Свыше 1,4 миллиона детей прошли профосмотры в медучреждениях Подмосковье в 2023-м году. Данны об их здоровье внесли в электронную систему ЕМИАС.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, забота о детях — один из главных приоритетов региона.

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«От заботы о здоровье детского населения региона зависит наше будущее, поэтому это один из приоритетов в нашей работе. Мы постоянно напоминаем, что заболевания, выявленные на ранней стадии, эффективнее поддаются лечению», — сказала она.

После проведенного осмотра педиатр вносит заключение о состоянии здоровья ребенка в систему ЕМИАС, где родители смогут ознакомиться со всеми документами в электронной медицинской карте.

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