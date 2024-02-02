Подмосковье 02 февраля 2024, 13:39 Свыше 1300 человек переселят из аварийного жилья в Балашихе к 2028 году Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Новую программу по переселению из аварийных домов начали в Балашихе в январе. В 2024 году в новое жилье переедут 1360 человек.

Представители администрации городского округа Балашиха проводят встречи с участниками программы. Им рассказывают, как получить сертификат и каков порядок переезда в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

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Сейчас есть несколько способов для расселения. С этого года жители аварийных домов могут получить сертификаты на приобретение квартир в любом городе Подмосковья. Компенсация за один квадратный метр — 130 тысяч рублей. Также администрация округа может купить квартиры для переселенцев на вторичном рынке или в строящихся домах.

По всем интересующим вопросам можно обратиться в управление строительного комплекса администрации Балашихи по адресу: шоссе Энтузиастов, 7/1. Прием ведется по вторникам с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Солнечногорске расселят еще 100 квартир из аварийных домов к началу лета.

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