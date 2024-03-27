Подмосковье 27 марта 2024, 14:50 Свыше 130 жилых домов капитально отремонтируют в Химках в 2024 году Пресс-служба администрации города или района

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В этом году в Химках капитально отремонтируют 136 жилых домов. В них заменят 46 лифтов. Новые кабины будут отвечать современным требованиям безопасности.

Как рассказали в администрации округа, работы проведут под контролем МинЖКХ Подмосковья и специалистов технадзора. Они следят за сроками ремонта и качеством материалов.

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«В программу капитального ремонта мы приоритетно включали лифты, срок эксплуатации которых подходил к завершению или превышал 25 лет. В Подмосковье все лифты с истекшим сроком эксплуатации уже заменены — это почти 13 тысяч единиц», — сказал глава ведомства Антон Велиховский.

С начала реализации программы в Химках привели в порядок 567 домов. Ознакомиться с адресами, по которым проведут работы, можно по ссылке.

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