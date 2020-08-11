Свыше 130 учебных заведений Балашихи проверили на готовность к 1 сентября

Стандартная проверка готовности учреждений проходит ежегодно перед 1-м сентября.

«Все проверенные помещения соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, созданы условия для организации питания и медицинского обслуживания обучающихся, обучения правилам дорожного движения; проведения уроков по физической культуре, обеспечены антитеррористическая защищенность и пожарная безопасность; имеется необходимая документация к началу учебного года», — сказала Лилия Татевосян.

Дополнительно к стандартной подготовке в этом году школы также составили расписание и учебный план в соответствии с требованиями профилактики распространения коронавирусной инфекции.

«Школы составляют график входа — конкретное время для каждого класса. То же касается и графика перемен: теперь не будет общих звонков с урока, каждый класс будет выходить на перемены по расписанию, чтобы минимизировать контакты с учениками других классов», — сказала Лилия Татевосян.

Она добавила, что за каждым классом будет закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети будут обучаться по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования (физическая культура, изобразительное искусство, трудовое обучение, технология, физика, химия).

Всего в Балашихе 171 учреждение образования, включая детские сады, школы, колледжи и частные образовательные учреждения. В настоящий момент проверку прошли 136 из них, остальные будут осмотрены до конца последней недели августа.