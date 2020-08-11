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    11 августа 2020, 18:10

    Свыше 130 учебных заведений Балашихи проверили на готовность к 1 сентября

    Анастасия Максимовских

    В Балашихе межведомственная комиссия проверила 136 учебных заведений в преддверии нового учебного года. Помимо стандартных показателей, инспекторы оценивают готовность обеспечить меры профилактики распространения коронавирусной инфекции. Об этом рассказала замруководителя администрации городского округа Балашиха Лилия Татевосян.
    Свыше 130 учебных заведений Балашихи проверили на готовность к 1 сентября

    Стандартная проверка готовности учреждений проходит ежегодно перед 1-м сентября.

    «Все проверенные помещения соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, созданы условия для организации питания и медицинского обслуживания обучающихся, обучения правилам дорожного движения; проведения уроков по физической культуре, обеспечены антитеррористическая защищенность и пожарная безопасность; имеется необходимая документация к началу учебного года», — сказала Лилия Татевосян.

    Дополнительно к стандартной подготовке в этом году школы также составили расписание и учебный план в соответствии с требованиями профилактики распространения коронавирусной инфекции.

    «Школы составляют график входа — конкретное время для каждого класса. То же касается и графика перемен: теперь не будет общих звонков с урока, каждый класс будет выходить на перемены по расписанию, чтобы минимизировать контакты с учениками других классов», — сказала Лилия Татевосян.

    Она добавила, что за каждым классом будет закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети будут обучаться по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования (физическая культура, изобразительное искусство, трудовое обучение, технология, физика, химия).

    Всего в Балашихе 171 учреждение образования, включая детские сады, школы, колледжи и частные образовательные учреждения. В настоящий момент проверку прошли 136 из них, остальные будут осмотрены до конца последней недели августа.

    Новости SMI.FM