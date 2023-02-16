Подмосковье 16 февраля 2023, 09:54 Свыше 130 тысяч датчиков загазованности установят в жилых домах Подмосковья до конца 2025 года

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За год в Подмосковье отремонтировали системы газоснабжения более чем в 600 жилых домах. В этом году работы проведут еще в 779. Датчики загазованности до 2025 года получат более 136 тысяч зданий.

Глава МинЖКХ Подмосковья Антон Велиховский напомнил, что программу капитального ремонта систем газоснабжения реализуют в регионе с 2014 года. За это время его провели в 1,7 тысячи домах.

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В 2023–2025 годах в квартирах будут устанавливать датчики загазованности. Их получат более 136 тысяч домов. В этом году работы охватят 40 округов.

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«Всего в 49 городских округах датчики будут установлены в 3074 многоквартирных домах. В 2023 году эти работы охватят 40 округов, и нашим Фондом капитального ремонта будут смонтированы 31,6 тысячи датчиков в 779 многоквартирных домах», — сказал министр.

С прошлого года установка систем контроля загазованности стала обязательной. До середины этого года ФКР установит 16,5 тысячи датчиков.

Узнать, где именно пройдут работы, можно на сайте ФКР.

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