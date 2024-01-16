Подмосковье 16 января 2024, 17:12 Свыше 130 подвалов отремонтируют в Климовске к сентябрю пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

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Программу по ремонту подвалов запустили в Климовске. До конца сентября специалисты приведут в порядок 136 помещений.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, работы будут проводить сотрудники Фонда капитального ремонта. По словам главы ведомства Валерия Николова, подвалы очистят и уберут, а затем — проведут гидроизоляцию, бетонирование и многое другое.

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«На первом этапе предстоит провести очистку и уборку подвальных помещений от мусора, затем в апреле начнутся ремонтные работы, которые включат в себя гидроизоляцию помещений, бетонирование полов, обустройство приямков и установку насосов для откачки воды. После окончания отопительного сезона, начнутся работы по замене инженерных коммуникаций ХВС, ГВС, центрального отопления, канализации и электрики в 139 домах Климовска», — сказал он.

Расчистка подвалов в первых 28 домах уже началась. Дополнительно ФКР отремонтирует 591 входную группу — специалисты приведут в порядок козырьки и двери.

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